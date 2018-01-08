Советник Трампа увидел «признаки вмешательства» России в выборы в Мексике

Существуют «ранние признаки российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике», заявил советник американского президента по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер.

Макмастер, выступая в Джеймстаунском фонде, указал на примере Мексики на якобы «вовлеченность России в кампанию по дезинформации», передает «Интерфакс».

Выборы президента в Мексике состоятся в июле 2018-го.

Тем временем The Washington Post сообщила, что американским следователем не удалось найти «русский след» в выборах 2016 года.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что лет через пять в США все поймут, что никакого «вмешательства» России в президентские выборы в 2016 году не было.