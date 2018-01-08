Симоньян рассказала, когда в США узнают правду о «вмешательстве» России в выборы

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что лет через пять в США все поймут, что никакого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году не было.

Она отрицательно ответила на вопрос, поддерживал ли RT на выборах Дональда Трампа, добавив, что «ошибка» телеканала была в том, что RT не поддерживал и Хиллари Клинтон, как это делали многие британские и французские СМИ, передает РИА «Новости».

«И вы верите им (американским спецслужбам). Так же как верите, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Разве вы в это не верили?», – задала вопрос Симоньян.

«Продолжайте верить, что российское вмешательство в американские выборы произошло. Через пять лет вы узнаете, что этого не было», – сказала главный редактор в ходе интервью на телеканале CBS.

Напомним, в декабре прошлого года The Washington Post сообщила, что американским следователем не удалось найти «русский след» в выборах 2016 года.