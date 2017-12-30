WP: Следователям США не удалось найти «русский след» в выборах 2016 года

Американские следователи до сих пор не обнародовали никаких серьезных доказательств сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой, несмотря на все обвинения в адрес России.

Также имеющиеся доказательства не подтверждают идею о том, что Россия в соцсетях реализовала «хитроумную стратегию», чтобы обеспечить победу Трампа, сообщает The Washington Post.

На данный момент достоверно известно лишь то, что российская активность в Facebook и Twitter была низкой и во многом не связанной с содержанием предвыборной кампании в США, что идет вразрез с выдвигаемыми теориями о том, будто Россия намеренно создавала рекламные объявления, фейков и ботов для работы с пользователями западных соцсетей.

Так, например, из 30 рекламных объявлений, представленных демократами из комитета по разведке палаты представителей конгресса США в качестве доказательств «российского вмешательства», шесть демонстрировались в 2015 году, и их просмотрели 1,2 млн раз.

При этом только семь рекламных объявлений демонстрировались в последний месяц предвыборной кампании, их посмотрели 340 тыс. раз.

Ни одна из этих реклам не была адресована избирателям штатов, где кандидаты от Республиканской и Демократической партий шли на равных.

Таким образом, имеющиеся на данный момент доказательства не подтверждают наличие «вмешательства» России в американские выборы 2016 года, заключает The Washington Post.

Напомним, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.