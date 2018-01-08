Клинцевич подсказал США, в каком еще «вмешательстве» обвинить Россию

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление советника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера о якобы «вмешательстве» России в выборы в Мексике.

«Вездесущая рука Москвы. Сначала мы вмешивались в выборы американского президента, потом – в референдум в Каталонии, а вот сейчас нацелились на Мексику», – написал Клинцевич в Facebook.

«Что называется, приехали. И этот человек отвечает в США за национальную безопасность», – отметил сенатор, добавив, что Америке осталось только «обвинить нас во вмешательстве в выборы мэра какого-нибудь заморского Урюпинска».

Ранее Макмастер заявил о «ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике».

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. В Кремле подобные утверждения называли «абсолютно голословными». Тем временем The Washington Post сообщила, что американским следователем не удалось найти «русский след» в выборах 2016 года.