Трамп начал готовиться к даче показаний по «российскому делу»

Глава американского государства Дональд Трамп готовится к возможной даче показаний по «российскому делу», сообщают источники.

Трамп готовится давать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Подготовка находится в «самой ранней стадии», сообщает телеканал. По данным его источников, президента проинформировали о том, какие темы могут быть подняты при даче показаний.

По информации CNN, Трамп уделил этому немного времени, передает «Интерфакс».