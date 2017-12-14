Агенты ФБР устроили обыск в офисе личного адвоката Трампа

ФБР провело обыск в офисе личного адвоката президента США Майкла Коэна, конфисковав налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения, включая переписку юриста с Дональдом Трампом, сообщила New York Times.

По словам адвоката Коэна Стивена Райана, федеральные прокуроры получили ордер на обыск после обращения к ним спецпрокурора Роберта Мюллера, передает РИА «Новости».

Комментируя сообщения об обыске в офисе его личного адвоката Майкла Коэна, Трамп назвал это позорной ситуацией и «обыкновенной охотой на ведьм», передает ТАСС.

Напомним, в конце прошлой недели американские СМИ сообщили, что Трамп начал готовиться к даче показаний по «российскому делу». Ранее стали известны условия согласия юристов Трампа на его допрос Мюллером.