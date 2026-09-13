«Росатом» представил Молодежную декларацию атомного сотрудничества в Екатеринбурге

Tекст: Денис Тельманов

«Росатом» представил Молодежную декларацию атомного сотрудничества на международном фестивале в Екатеринбурге, передает ТАСС. Об этом сообщается в канале госкорпорации в социальной сети «Макс».

Документ разработали 100 молодых экспертов из 33 стран в сентябре 2025 года. Работа над ним шла в ходе пятидневной стратегической сессии на Мировой атомной неделе в Москве.

Декларацию уже одобрили руководители МАГАТЭ, «Росатома» и других организаций отрасли.

Текст содержит семь принципов сотрудничества в атомной сфере. Среди них ядерная безопасность, равный доступ к образованию, служение науки на благо человечества, участие молодежи в управлении и ответственный доступ к технологиям.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом «Следуй за мечтой».

Ожидается, что мероприятие посетят 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны, включая 5 тыс. участников из России и столько же из-за рубежа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

В сентябре прошлого года участники Всемирной атомной недели утвердили первый стратегический документ платформы БРИКС по атомной энергетике.

Этим летом госкорпорация «Росатом» расширила международные образовательные проекты на площадке молодежного ядерного форума «Обнинск NEW 2026».