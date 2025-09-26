Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
БРИКС утвердил первый стратегический документ по атомной энергетике
Платформа БРИКС определила направления развития атомной энергетики до 2026 года
В рамках Всемирной атомной недели прошла конференция с подведением итогов и утверждением концепции развития атомной отрасли на площадке БРИКС.
В ходе конференции на Всемирной атомной неделе был утвержден первый стратегический документ платформы БРИКС по атомной энергетике, передает ТАСС.
Документ определяет ключевые направления работы, среди которых развитие кадрового потенциала, привлечение инвестиций, поддержка устойчивости цепочек поставок, продвижение технологий реакторостроения и ядерного топливного цикла.
Также особое внимание уделяется обеспечению общественной приемлемости атомной энергетики и описанию организационного развития платформы. Представители организаций-участников и партнеров БРИКС подвели промежуточные итоги работы, а также наметили планы на 2026 год.
Как отметили в пресс-службе Росатома, концепция является первым шагом к формированию долгосрочной стратегии сотрудничества стран-участников в сфере атомной энергетики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о больших перспективах сотрудничества между Россией и Вьетнамом в атомной энергетике.
