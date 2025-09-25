В Москве стартовал форум «Мировая атомная неделя» на ВДНХ

Tекст: Елизавета Шишкова

Мероприятие началось на ВДНХ, передает AtomMedia. Первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель Наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко подчеркнул, что атомная энергетика требует долгосрочного доверия между партнерами. «Договоренности, которые будут достигнуты на этой Всемирной атомной неделе, будут определять судьбу нашей планеты, как минимум, до конца этого века», – заявил он.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что форум впервые объединяет «Глобальный атомный форум», развитие партнерства в БРИКС, а также крупную молодежную программу, подчеркнув значение атомной энергии как основы зеленой энергетики.

В рамках открытия впервые в истории отрасли состоялась синхронная отгрузка двух реакторов ВВЭР-1200 для АЭС в Египте и Турции. Оборудование для этих проектов изготовили на заводах «Атоммаш» и «Ижора».

В режиме телемоста по видеосвязи из Санкт-Петербурга на торжественной отгрузке оборудования присутствовали глава Машиностроительного дивизиона «Росатома» Игорь Котов и вице-президент Агентства по атомной энергии Египта (NPPA) Мохаммад Рамадан.

Котов указал, что отправка реактора для АЭС «Эль-Дабаа» в Египет открывает новую главу сотрудничества, а четвертый реактор для АЭС «Аккую» подтверждает надежность российских технологий. Всего на предприятиях «Росатома» сейчас одновременно изготавливается 22 комплекта оборудования для АЭС.