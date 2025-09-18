Пакистан приготовился вступить в БРИКС в 2026 году

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает газета Business Recorder со ссылкой на эксперта и источники в дипломатических кругах, передает ТАСС.

Пакистан рассматривает возможность присоединения к БРИКС в 2026 году, когда будет проходить очередной ежегодный саммит организации.

Экономист Мехмудула Хасан Хан считает, что включение страны в БРИКС позволит Исламабаду получить новые экономические возможности, увеличить приток иностранных инвестиций и расширить торговые связи.

По мнению эксперта, членство также поможет Пакистану ускорить процессы индустриализации, цифровизации и внедрения современных технологий, включая искусственный интеллект.

Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский журналист Пол Стейган заявил, что усиление влияния БРИКС и ШОС может окончательно разрушить единство Европейского союза.

На Втором форуме БРИКС в Бразилиа утвердили список из 12 традиционных ценностей объединения, включающих милосердие, культурный суверенитет, равенство культур, экономическое благополучие, социальную справедливость и многополярный мир.

На внеочередном онлайн-саммите БРИКС участники обсудили глобальные вызовы и акцентировали внимание на необходимости реформирования системы мирового управления.