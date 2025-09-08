  • Новость часаЛидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка
    Геворг Мирзаян

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    Тимофей Бордачёв

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    Дмитрий Орехов

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    Лидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На внеочередном онлайн-саммите БРИКС участники обсудили глобальные вызовы и акцентировали внимание на необходимости реформирования системы мирового управления.

    По итогам мероприятия пресс-служба президента Бразилии опубликовала сообщение, в котором отмечается, что страны блока провели комплексную оценку текущей международной ситуации, передает РИА «Новости».

    В результате достигнут консенсус о необходимости перехода к более справедливому, сбалансированному и инклюзивному международному порядку. В заявлении отмечается, что новый порядок должен лучше отражать происходящие преобразования и эффективнее реагировать на нужды глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС в режиме видеосвязи. Встреча завершилась обсуждением экономического партнерства между странами объединения в ответ на тарифные меры США.

    Участники саммита договорились сотрудничать по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    5 сентября 2025, 23:01 • Новости дня
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре указал на необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26.

    «Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин пояснил, что реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения.

    «Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил он.

    Также на заседании Путин отметил, что в условиях санкционного давления Россия смогла разработать собственные инновационные турбины.

    Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    До этого, первый вице-премьер Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказывал, что новый российский тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах.

    Кроме того, Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей.

    5 сентября 2025, 22:47 • Новости дня
    Путин: Россия в условиях санкций разработала собственные инновационные турбины

    Tекст: Ирма Каплан

    На совещании по вопросам двигателестроения в Самаре президент России Владимир Путин отметил, что в условиях санкционного давления страна смогла разработать собственные инновационные турбины.

    «В условиях санкционных ограничений удалось за короткие сроки разработать ряд инновационных двигателей для энергетики. Они активно используются, в том числе в газотранспортной инфраструктуре. С учетом наших больших планов по газификации регионов России по новым экспортным маршрутам, включая проект «Сила Сибири-2», – это крайне важная тема», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин отметил, что в стране немало хороших наработок, часть которых он увидел на предприятии «Объединенной двигателестроительной корпорации», например,  серийно выпускаемый газотурбинный двигатель большой мощности ГТД-110М.

    «Он ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции», – призвал Путин.

    Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав  на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    8 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

    Трамп: В течение ближайших дней состоится разговор с Путиным

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в течение следующих нескольких дней планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

    Отвечая на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером, Трамп сказал: «Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», – передает РИА «Новости».

    Американский лидер выразил неудовлетворенность происходящим вокруг конфликта на Украине. Он заявил, что «не в восторге от того, что там происходит». При этом он выразил уверенность в том, что конфликт будет урегулирован, передает ТАСС.

    Также Трамп сообщил о запланированных визитах ряда европейских лидеров в Соединенные Штаты в понедельник и вторник «по отдельности». По его словам, визиты состоятся для обсуждения возможных путей мирного урегулирования. «У нас идут крайне интересные обсуждения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности рассмотреть новый этап санкций против России, но не раскрыл детали или сроки. Белый дом сообщил о планах обсудить новые санкции против России в ближайшие дни. Большинство жителей США выразили сомнения в эффективности подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине.

    5 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин в Самаре начал совещание по вопросам двигателестроения

    Путин на совещании по вопросам двигателестроения указал на лидерство России

    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    «Подчеркну, что, как в советское время, так и сегодня, Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50% – с 791 до 1 тыс. 227 штук», – сказал Путин, открывая заседание.

    Он отметил, что такая позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны, для обновления транспорта, энергетики, в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития.

    «И, конечно, для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей цепочке кооперации», – добавил он.

    В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов.

    Также на мероприятии присутствуют председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрей Тюлин, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Вадим Бадеха, гендиректор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Александр Грачев, управляющий директор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    8 сентября 2025, 03:17 • Новости дня
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликованы кадры чаепития президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине и их разговора в «Аурусе».

    Кадры встречи были опубликованы журналистом Павлом Зарубиным в Telegram. На видео Путин и Ким Чен Ын ведут оживленную беседу в автомобиле «Аурус», активно жестикулируя и улыбаясь, по дороге на переговоры, передает РИА «Новости».

    Чаепитие состоялось в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, где за накрытым столом с небольшой посудой и угощением Путин и Ким Чен Ын поговорили в присутствии переводчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    6 сентября 2025, 02:35 • Новости дня
    Песков сообщил о проведении Путиным прямой линии до конца года

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин проведет прямую линию с большой пресс-конференцией, сообщил в интервью на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да, до конца года тоже будем проводить обязательно», – сказал он ТАСС в ответ на  вопрос о планах в текущем году провести прямую линию с большой пресс-конференцией.

    Год назад 19 декабря состоялась прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Такой формат был выбран в третий раз. Изначально мероприятия проходили раздельно.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в завершение пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке президент России отметил вклад гостей и коллег в совместную работу. Путин также спрогнозировал формирование многополярного мирового порядка на ближайшие десятилетия и призвал обеспечить мягкую посадку экономики России.

    8 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    Внеочередной саммит БРИКС завершился
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Внеочередной саммит БРИКС, прошедший в формате видео-конференц-связи по инициативе Бразилии, завершился обсуждением экономического партнерства между странами объединения в ответ на тарифные меры США.

    Встреча лидеров длилась 90 минут. Пресс-служба президента Бразилии подчеркнула, что страны БРИКС подтвердили свою приверженность сохранению и укреплению многосторонности, а также призвали к реформированию международных институтов, передает ТАСС.

    В заявлении отмечается: «Встреча также послужила поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с возобновлением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и о том, как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС».

    Ранее Кремль показал кадры участия президента России Владимира Путина по видеосвязи во внеочередном онлайн-саммите БРИКС.

    Напомним, Путин в понедельник подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал опубликовать релиз после мероприятия.

    8 сентября 2025, 06:47 • Новости дня
    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»

    Зеленский: Трамп на Аляске дал Путину то, что тот хотел

    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC выразил сожаления, что на саммит России и США на Аляске не позвали Украину.

    «Жаль, что Украины там не было», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Как заявил Зеленский, по его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «дал» президенту России Владимиру Путину «то, что тот хотел».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели в августе переговоры на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросам, связанным со спецоперацией на Украине.

    8 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во внеочередном саммите БРИКС, который проходит в онлайн-формате.

    Организатором встречи стал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который выступил с инициативой обсуждения актуальных вопросов для стран-участниц, передает ТАСС.

    Главной темой саммита стали угрозы формированию многополярного мироустройства, а также выработка совместного ответа объединения на тарифные меры и санкции со стороны США.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС.

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    6 сентября 2025, 15:52 • Новости дня
    Песков сообщил о полной рабочей неделе Путина без отдыха

    Tекст: Евгения Караваева

    В ближайшие дни Владимир Путин продолжит работать без перерыва, несмотря на недавно завершившиеся визиты в Китай и Владивосток.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что программа Владимира Путина уже расписана на всю предстоящую неделю. В планах – участие в онлайн-саммите БРИКС, который пройдет 8 сентября, передает «Газета.ру».

    Песков подчеркнул, что неделя для главы государства будет очень насыщенной и включает в себя внутренние мероприятия и встречи. Пресс-секретарь добавил: «График очень плотный, отдых не предусмотрен».

    В конце августа и начале сентября Путин посетил Китай, где участвовал в саммите ШОС, провел двусторонние встречи и присутствовал на военном параде в Пекине в честь Победы над милитаристской Японией. Затем президент выступил на пленарных заседаниях Восточного экономического форума во Владивостоке, где озвучил приоритеты политики на Дальнем Востоке.

    8 сентября 2025, 01:51 • Новости дня
    Песков подтвердил планы Путина выступить с посланием Федеральному собранию

    Песков: Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    В интервью, которое Песков дал в ходе Восточного экономического форума, ему был задан вопрос о том, включено ли в график президента послание парламенту. «Безусловно, в этом году послание состоится. Оно должно состояться, и оно состоится», – приводит ТАСС ответ Пескова.

    Песков также отметил, что до конца года у главы государства по традиции состоятся и другие крупные мероприятия. В их числе он назвал прямую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. В декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией.

    7 сентября 2025, 05:07 • Новости дня
    Песков заявил о тарифных войнах США против Бразилии

    Tекст: Антон Антонов

    Бразилия, председательствующая в БРИКС, столкнулась с тарифными войнами со стороны США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

    «Бразильцы столкнулись, скажем так, с тарифными войнами со стороны Соединенных Штатов», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он назвал действия США по «экономическому давлению» на Бразилию «очень жесткими». Бразилия использует все возможные механизмы, в том числе БРИКС, для обмена мнениями по поводу тарифных войн США и выработки единых подходов, сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что программа президента России Владимира Путина расписана на всю предстоящую неделю. В планах – участие в онлайн-саммите БРИКС, который пройдет 8 сентября. Страны БРИКС готовят видеоконференцию для обсуждения мер против американских пошлин.

    7 сентября 2025, 13:50 • Новости дня
    Песков рассказал, как Путину удается выдерживать тяжелый график

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин регулярно поддерживает спортивный образ жизни и всегда остается максимально сконцентрированным, даже если спит всего несколько часов в сутки, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.

    Отвечая на вопрос, помогает ли спорт справляться с насыщенным рабочим графиком, Песков отметил: «Конечно, в таких поездках у него не получается заниматься спортом». По его словам, Путин всегда на пике концентрации и даже во время командировок может спать по несколько часов в день, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь признался, что сам удивляется работоспособности президента. «Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет в себе столько сил», – сказал он. Иногда, по словам Пескова, на сон у Путина остается даже меньше четырех часов в сутки.

    Накануне Песков сообщил, что в ближайшие дни Владимир Путин продолжит работать без перерыва, несмотря на недавно завершившиеся визиты в Китай и Владивосток.

    6 сентября 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин присудил Лепсу орден Дружбы за вклад в культуру

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Путин официально отметил заслуги Григория Лепса в развитии отечественной культуры, вручив ему государственную награду.

    Президент России Владимир Путин наградил певца Григория Лепса орденом Дружбы, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе отмечается: «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Лепсверидзе Григория». Орден вручается за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также активную работу в области культуры.

    Григорий Лепс известен как один из самых популярных российских исполнителей, неоднократно становился лауреатом престижных премий и участвовал в значимых культурных событиях страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Путин наградил певицу Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    6 сентября 2025, 22:56 • Новости дня
    Путин наградил медалями белгородских медиков

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области медалями «За храбрость» и «За спасение погибавших».

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Фельдшер южной подстанции скорой медицинской помощи Оксана Масленко награждена медалью «За храбрость» II степени за «высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях», передает ТАСС.

    Медалью «За спасение погибавших» отмечены семь сотрудников станции. В числе награжденных: фельдшер Гаджитураб Аразов, водитель Сергей Балабанов, фельдшер Андрей Гарагуля, медсестра Александра Однорал, врач Александр Петров, фельдшеры Александр Ткачев и Юлия Ткачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

