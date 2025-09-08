Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Лидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка
На внеочередном онлайн-саммите БРИКС участники обсудили глобальные вызовы и акцентировали внимание на необходимости реформирования системы мирового управления.
По итогам мероприятия пресс-служба президента Бразилии опубликовала сообщение, в котором отмечается, что страны блока провели комплексную оценку текущей международной ситуации, передает РИА «Новости».
В результате достигнут консенсус о необходимости перехода к более справедливому, сбалансированному и инклюзивному международному порядку. В заявлении отмечается, что новый порядок должен лучше отражать происходящие преобразования и эффективнее реагировать на нужды глобального Юга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС в режиме видеосвязи. Встреча завершилась обсуждением экономического партнерства между странами объединения в ответ на тарифные меры США.
Участники саммита договорились сотрудничать по вопросу урегулирования ситуации на Украине.