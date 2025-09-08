  • Новость часаВнеочередной саммит БРИКС завершился
    Польский Генштаб расписался в бессилии против России
    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины
    Эксперт предсказал кризис власти в Японии после отставки Исибы
    Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году
    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич
    ЕС задумался о санкциях против Китая из-за России
    Возросло число жертв теракта в пассажирском автобусе в Иерусалиме
    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией
    Анонсирован старт поставок российского газа в Иран
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    19 комментариев
    8 сентября 2025, 17:02 • Новости дня

    Кремль опубликовал кадры участия Путина в онлайн-саммите БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль показал кадры участия по видеосвязи президента России Владимира Путина во внеочередном онлайн-саммите БРИКС.

    Саммит состоялся по инициативе Бразилии, которая в этом году председательствует в объединении.

    В ходе встречи обсуждались перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных связей между странами БРИКС с учетом текущей ситуации в глобальной экономике, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, Путин в понедельник подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал опубликовать релиз после мероприятияю

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    8 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

    Трамп: В течение ближайших дней состоится разговор с Путиным

    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в течение следующих нескольких дней планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

    Отвечая на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером, Трамп сказал: «Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», – передает РИА «Новости».

    Американский лидер выразил неудовлетворенность происходящим вокруг конфликта на Украине. Он заявил, что «не в восторге от того, что там происходит». При этом он выразил уверенность в том, что конфликт будет урегулирован, передает ТАСС.

    Также Трамп сообщил о запланированных визитах ряда европейских лидеров в Соединенные Штаты в понедельник и вторник «по отдельности». По его словам, визиты состоятся для обсуждения возможных путей мирного урегулирования. «У нас идут крайне интересные обсуждения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности рассмотреть новый этап санкций против России, но не раскрыл детали или сроки. Белый дом сообщил о планах обсудить новые санкции против России в ближайшие дни. Большинство жителей США выразили сомнения в эффективности подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    8 сентября 2025, 03:17 • Новости дня
    Опубликованы кадры разговора Путина и Ким Чен Ына в «Аурусе»
    Опубликованы кадры разговора Путина и Ким Чен Ына в «Аурусе»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликованы кадры чаепития президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине и их разговора в «Аурусе».

    Кадры встречи были опубликованы журналистом Павлом Зарубиным в Telegram. На видео Путин и Ким Чен Ын ведут оживленную беседу в автомобиле «Аурус», активно жестикулируя и улыбаясь, по дороге на переговоры, передает РИА «Новости».

    Чаепитие состоялось в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, где за накрытым столом с небольшой посудой и угощением Путин и Ким Чен Ын поговорили в присутствии переводчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 06:47 • Новости дня
    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»

    Зеленский: Трамп на Аляске дал Путину то, что тот хотел

    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC выразил сожаления, что на саммит России и США на Аляске не позвали Украину.

    «Жаль, что Украины там не было», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Как заявил Зеленский, по его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «дал» президенту России Владимиру Путину «то, что тот хотел».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели в августе переговоры на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросам, связанным со спецоперацией на Украине.

    Комментарии (4)
    8 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    Внеочередной саммит БРИКС завершился
    Внеочередной саммит БРИКС завершился
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Внеочередной саммит БРИКС, прошедший в формате видео-конференц-связи по инициативе Бразилии, завершился обсуждением экономического партнерства между странами объединения в ответ на тарифные меры США.

    Встреча лидеров длилась 90 минут. Пресс-служба президента Бразилии подчеркнула, что страны БРИКС подтвердили свою приверженность сохранению и укреплению многосторонности, а также призвали к реформированию международных институтов, передает ТАСС.

    В заявлении отмечается: «Встреча также послужила поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с возобновлением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и о том, как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС».

    Ранее Кремль показал кадры участия президента России Владимира Путина по видеосвязи во внеочередном онлайн-саммите БРИКС.

    Напомним, Путин в понедельник подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал опубликовать релиз после мероприятия.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во внеочередном саммите БРИКС, который проходит в онлайн-формате.

    Организатором встречи стал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который выступил с инициативой обсуждения актуальных вопросов для стран-участниц, передает ТАСС.

    Главной темой саммита стали угрозы формированию многополярного мироустройства, а также выработка совместного ответа объединения на тарифные меры и санкции со стороны США.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС.

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 01:51 • Новости дня
    Песков подтвердил планы Путина выступить с посланием Федеральному собранию

    Песков: Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года

    Песков подтвердил планы Путина выступить с посланием Федеральному собранию
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    В интервью, которое Песков дал в ходе Восточного экономического форума, ему был задан вопрос о том, включено ли в график президента послание парламенту. «Безусловно, в этом году послание состоится. Оно должно состояться, и оно состоится», – приводит ТАСС ответ Пескова.

    Песков также отметил, что до конца года у главы государства по традиции состоятся и другие крупные мероприятия. В их числе он назвал прямую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. В декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 02:43 • Новости дня
    Песков заявил о росте понимания позиции России по Украине в мире

    Песков: Все больше стран понимают позицию России по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Усилия президента России Владимира Путина приводят к тому, что растет количество стран, понимающих российскую позицию по ситуации на Украине и причинам СВО, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    В интервью, которое Песков дал в ходе Восточного экономического форума, его спросили, стали ли в мире лучше понимать позицию России за последние три года, передает ТАСС.

    Песков ответил, что «понимание первопричин» специальной военной операции на Украине в мире наблюдалось и прежде. «И, конечно же, все усилия президента по тому, чтобы рассказывать, объяснять это своим собеседникам, дают плоды», – указал Песков.

    Таким образом, за последние три года, по оценке Пескова, растет число «тех, кто нас понимает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал визит на Аляску своевременным и полезным. Он сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом причины кризиса на Украине.

    Политолог Александр Асафов отмечает, что большинство стран Глобального Юга признали российскую позицию по Украине. По словам Асафова, в ходе визита Путина в Китай были поддержаны требования России в сфере безопасности и необходимости устранения коренных причин конфликта.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в эскалации после удара по Донецку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев ударами по парку «Гулливер» в Донецке демонстрирует курс на эскалацию конфликта и срыв мирного урегулирования.

    «Преступный киевский режим продолжает совершать террористические акции против мирного населения и гражданских объектов российских регионов. Воскресным вечером ВСУ нанесли удар БПЛА по детской площадке в недавно открытом парке «Гулливер» в Донецке, где в это время находилось много мирных жителей», – заявила Захарова, передает ТАСС.

    По ее словам, в результате взрыва получили ранения шесть человек, в том числе ребенок 2011 года рождения. Дипломат подчеркнула, что рядом с парком не находилось военных объектов, а удар был нанесен целенаправленно по мирным жителям, включая детей и их родителей.

    Она охарактеризовала произошедшее как «очередное преднамеренное кровавое преступление укронацистов против мирного населения России» и обратила внимание на явную нацеленность Киева на эскалацию вооруженного конфликта и срыв любых попыток переговоров.

    Напомним, украинский беспилотник ударил по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о шести пострадавших, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 17:10 • Новости дня
    Захарова заявила о праве России на ответ за атаку ВСУ на Донецк

    Россия оставила за собой право ответить на нападение на гражданские объекты Донецка

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД России подчеркнул, что возможный ответ станет реакцией на атаку в парке «Гулливер» и не исключает диалог.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима в парке «Гулливер» в Донецке, передает ТАСС.

    В своем комментарии Захарова отметила: «Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима».

    Она также подчеркнула, что приверженность России конструктивному поиску путем мирного урегулирования через диалог остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту массированной атаки беспилотниками на Донецк. В результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке пострадали шесть человек, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения. Здание школы №20 в Калининском районе Донецка повреждено из-за прямого попадания украинского беспилотника.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 08:45 • Новости дня
    Премьер Лаоса назвал Путина лидером, ведущим Россию вперед

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон заявил о положительном влиянии президента России Владимира Путина на развитие российской экономики и обороноспособности, отметив успешное преодоление внешнего давления.

    Путин ведет страну вперед, успешно преодолевая трудности и давление со стороны Запада, заявил Сипхандон в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

    По словам премьера, экономика и обороноспособность России продолжают расти, несмотря на внешние вызовы. Он подчеркнул, что гордится первой встречей с Путиным, назвав его лидером «мировой державы, сильной в безопасности, политике и экономике».

    Сипхандон отметил, что встреча проходила на фоне 65-летия установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом, а также 60-летия создания Обществ дружбы двух стран. В июле в Москву с визитом приезжал президент Лаоса Тхонглун Сисулит, где стороны подписали восемь двусторонних соглашений в различных сферах.

    Премьер сообщил, что лидеры подтвердили намерение развивать дружеские отношения и сотрудничество в политике, безопасности, международных отношениях и развитии человеческих ресурсов. Он добавил, что Россия продолжит поддерживать Лаос в сфере обороны, в том числе посредством совместных военных учений и разминирования территорий, пострадавших в годы Индокитайской войны.

    Россия также продолжит ежегодно выделять квоты на обучение ста лаосским студентам в своих вузах. Сотрудничество, по словам главы правительства Лаоса, будет расширяться в экономике, инвестициях, гуманитарных контактах, в том числе в энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте и товарообмене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон отметил важную роль России в укреплении сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 09:32 • Новости дня
    Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отправил поздравительное послание президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю национального праздника, уделив внимание укреплению сотрудничества двух стран.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления главе Таджикистана Эмомали Рахмону с Днем независимости, передает ТАСС.

    В послании Путин подчеркнул успешное развитие стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Таджикистаном.

    По словам российского лидера, страны плодотворно сотрудничают на различных направлениях и координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур. В поздравлении также отмечена важность дальнейшего укрепления связей между двумя государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул значимость Таджикистана как стратегического партнера России в Центральной Азии.


    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Кремль пообещал опубликовать релиз после закрытого саммита БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам онлайн-встречи лидеров БРИКС Кремль опубликует краткое сообщение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, саммит БРИКС проходит полностью в закрытом режиме, а выступление президента России Владимира Путина не будет транслироваться для СМИ, передает ТАСС.

    «По завершении мы дадим краткое сообщение», – сообщил представитель Кремля.

    Напомним, Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи.

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 16:30 • Новости дня
    Правительство утвердило план развития инфраструктуры регионов

    Мишустин: Правительство утвердило план развития инфраструктуры регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России утвердило масштабный комплексный план развития инфраструктуры в регионах страны на период до 2036 года.

    Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

    «Как подчеркивал глава государства, для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечивать равные возможности, чтобы настроить синхронное развитие территорий. Правительство утвердило масштабный комплексный план создания инфраструктуры на период по 2036 год», – сказал он.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил о расширении программы развития малых городов России.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 17:50 • Новости дня
    Страны БРИКС договорились сотрудничать по украинскому урегулированию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны БРИКС договорились о необходимости поддерживать координацию по украинскому кризису, сообщило Центральное телевидение Китая.

    «Стороны также договорились поддерживать взаимодействие по таким острым вопросам, как украинский кризис и конфликт в секторе Газа», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в понедельник подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал опубликовать релиз после мероприятия.

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Лидеры БРИКС договорились создать более справедливый мировой порядок

    БРИКС пришли к консенсусу по переходу к справедливому международному порядку

    Tекст: Евгения Караваева

    На внеочередном онлайн-саммите БРИКС участники обсудили глобальные вызовы и акцентировали внимание на необходимости реформирования системы мирового управления.

    По итогам мероприятия пресс-служба президента Бразилии опубликовала сообщение, в котором отмечается, что страны блока провели комплексную оценку текущей международной ситуации, передает РИА «Новости».

    В результате достигнут консенсус о необходимости перехода к более справедливому, сбалансированному и инклюзивному международному порядку. В заявлении отмечается, что новый порядок должен лучше отражать происходящие преобразования и эффективнее реагировать на нужды глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС в режиме видеосвязи. Встреча завершилась обсуждением экономического партнерства между странами объединения в ответ на тарифные меры США.

    Участники саммита договорились сотрудничать по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

