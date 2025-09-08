Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Кремль опубликовал кадры участия Путина в онлайн-саммите БРИКС
Кремль показал кадры участия по видеосвязи президента России Владимира Путина во внеочередном онлайн-саммите БРИКС.
Саммит состоялся по инициативе Бразилии, которая в этом году председательствует в объединении.
В ходе встречи обсуждались перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных связей между странами БРИКС с учетом текущей ситуации в глобальной экономике, сообщил Кремль в Telegram-канале.
Напомним, Путин в понедельник подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал опубликовать релиз после мероприятияю
В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.