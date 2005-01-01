Болтон прокомментировал слова Трампа о «русском Крыме»

США не признают Крым российским, все заявления, свидетельствующие об обратном, не являются позицией Белого дома, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Это не является позицией США», – ответил Болтон на просьбу прокомментировать якобы сделанное президентом США Дональдом Трампом заявление о том, что Крым является русским, передает ТАСС.

Напомним, в середине июня появились сообщения о том, что Трамп во время ужина на саммите G7 в Канаде заявил лидерам семерки о том, что Крым является российским. Он мотивировал это тем, что жители Крыма говорят по-русски.

Белый дом не стал опровергать эти сообщения, сославшись на неосведомленность относительно «частных переговоров» Трампа.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала значение появившихся сообщений о позиции Трампа по Крыму.