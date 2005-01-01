Белый дом прокомментировал фразу Трампа о русском Крыме

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала опровергать сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на недавнем саммите Группы семи в Канаде назвал Крым российским, сославшись на неосведомленность по поводу «частных переговоров» американского лидера.

«Я не собираюсь комментировать частные переговоры [американского лидера], в которых я не принимала участие, и о которых у меня нет информации», – заявила Сандерс, слова которой передает ТАСС.

В четверг появились сообщения о том, что Трамп во время ужина на саммите G7 в Канаде заявил лидерам G7 о том, что Крым является российским, так как жители полуострова говорят на русском языке.

Между тем, слова Трампа о «русском Крыме» вывели из себя украинских журналистов.