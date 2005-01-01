Слова Трампа о «русском Крыме» вывели из себя украинских журналистов

Украинские пользователи в соцсетях отреагировали на информацию о заявлении президента США Дональда Трампа, который сказал лидерам G7, что Крым является российским.

«Трамп – это бот Путина, просто ольгинский бот, который слово в слово повторяет все кремлевские методички. Про «российский Крым», про «самую коррумпированную страну Украину» и т. д. Все бы было ничего, и над этим можно было бы смеяться, если бы ольгинским ботом не был президент самой важной и влиятельной страны в мире. На мой взгляд, все серьезно. Открыта дорога к третьей мировой (гибридной) войне», – написал украинский журналист Айдер Муждабаев в Facebook.

Недовольство словами Трампа в отношении Крыма выразил и журналист Аркадий Бабченко.

«Передайте президенту США Дональду Трампу, что я считаю Брайтон Бич тоже российским, потому что все там говорят по-русски. Майами я считаю испанским. Там все говорят по-испански. А США я вообще считаю английскими. Там вообще все говорят по-английски», – написал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским.