Слова Трампа о «русском Крыме» вывели из себя украинских журналистов

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 23:41  |  vz.ru
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Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Пенсионная реформа позволит быстрее повышать пенсии Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Господи, кто б мне сказал, что буду гордиться сборной России по футболу! Молодцы, парни. Чистая, красивая, абсолютная победа. Подробности...

Удивительное свойство Станислава Говорухина

Егор Холмогоров, Публицист
«Вор должен сидеть в тюрьме», «так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли», «ворошиловский стрелок» – эти «мемы» определили мировоззрение нескольких поколений. Прощаясь с Говорухиным, мы вспоминаем не только яркого режиссера. Подробности...
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Почему феминистки поддерживают повышение пенсионного возраста

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Как и я предполагала, многие феминистки и другие женщины с активной социальной позицией оценивают повышение пенсионного возраста догадайтесь как. Так, как и я об этом давно говорю. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
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          Слова Трампа о «русском Крыме» вывели из себя украинских журналистов

             14 июня 2018, 21:55
          Фото: Yves Herman/Reuters
          Текст: Алексей Ласнов

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          Украинские пользователи в соцсетях отреагировали на информацию о заявлении президента США Дональда Трампа, который сказал лидерам G7, что Крым является российским.

          «Трамп – это бот Путина, просто ольгинский бот, который слово в слово повторяет все кремлевские методички. Про «российский Крым», про «самую коррумпированную страну Украину» и т. д. Все бы было ничего, и над этим можно было бы смеяться, если бы ольгинским ботом не был президент самой важной и влиятельной страны в мире. На мой взгляд, все серьезно. Открыта дорога к третьей мировой (гибридной) войне», – написал украинский журналист Айдер Муждабаев в Facebook.

          Недовольство словами Трампа в отношении Крыма выразил и журналист Аркадий Бабченко.

          «Передайте президенту США Дональду Трампу, что я считаю Брайтон Бич тоже российским, потому что все там говорят по-русски. Майами я считаю испанским. Там все говорят по-испански. А США я вообще считаю английскими. Там вообще все говорят по-английски», – написал он.

          Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским.


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