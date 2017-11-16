Заявления Трампа о русском Крыме можно считать хорошим знаком

Дональд Трамп назвал Крым русским, а Украину – самым коррумпированным государством в мире. Заявление это неофициальное, но уже вызвало истерику на Украине, глава МИД которой нелепо попытался объяснить сложившуюся ситуацию. В любом случае даже сообщения о подобных заявлениях дают Владимиру Путину хорошую тему для будущего общения с Дональдом Трампом.

Роберт де Ниро должен стать любимым актером каждого украинского патриота. После опубликованного сайтом BuzzFeed материала о том, что президент США назвал Крым русским (или российским; в английском и украинском языках подобной тонкости нет), отношение к Дональду Трампу на Украине стало резко отрицательным. А де Ниро на доступном даже для украинцев английском сказал, что именно нужно сделать с Трампом.

Отметим, что BuzzFeed пишет про заявление, которое не предназначалось для широкой публики. Официально Трамп отказался комментировать крымский вопрос. Неофициально же сообщается, что в ходе ужина на саммите G7 президент США якобы сказал, что Крым является российским, так как жители полуострова говорят на русском языке. Кроме того, он поинтересовался у коллег, почему они поддерживают Украину, которая «является одной из самых коррумпированных стран в мире».

Слово «якобы» необходимо, потому что стопроцентного подтверждения подобных заявлений Трампа нет и быть не может. Даже BuzzFeed не понимает, были ли слова о «русском Крыме» сказаны в шутку – или же они являются признаком резкого изменения внешнеполитического курса США. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже заявила, что не собирается комментировать «частные переговоры, в которых не принимала участие».

С коллегой солидарен пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: «Вы знаете, такое количество лживых новостей, или fake news, что не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах «семерки», и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей».

Но для украинцев такие тонкости не очень важны. «Трамп – это бот Путина, просто ольгинский бот, который слово в слово повторяет все кремлевские методички. Про «российский Крым», про «самую коррумпированную страну Украину» и т. д. Все бы было ничего, и над этим можно было бы смеяться, если бы ольгинским ботом не был президент самой важной и влиятельной страны в мире. На мой взгляд, все серьезно. Открыта дорога к третьей мировой (гибридной) войне», – написал украинский журналист Айдер Муждабаев.

Недовольство словами Трампа в отношении Крыма выразил и недавно «воскресший» Аркадий Бабченко. «Передайте президенту США Дональду Трампу, что я считаю Брайтон-Бич тоже российским, потому что все там говорят по-русски. Майами я считаю испанским. Там все говорят по-испански. А США я вообще считаю английскими. Там вообще все говорят по-английски», – написал он.

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Возмущенную общественность попытался успокоить глава МИД Украины Павел Клипкин: «Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым – российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии – там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс».

Он добавил, что Трамп действительно спрашивал, говорят ли в Крыму на русском языке, и «мы очень детально объяснили, как это осуществляется». Что именно имелось в виду под «это» – вопрос открытый. Возможно, Климкин рассказал Трампу об особенностях фонетики русского языка.

Между тем, даже если Трамп действительно сказал что-то подобное про Крым, в этом нет абсолютно ничего нового. Еще в 2016 году он говорил ровно то же самое про Обаму и про то, что «жителям Крыма лучше в России, чем там, где они были до этого». Предпосылок для изменения такой точки зрения у него вроде бы не было.

Не исключено, что фраза «Крым русский, потому что там говорят по-русски» была шуткой или даже выдумкой авторов BuzzFeed. Возможный мотив BuzzFeed в случае, если это выдумка – выставить Трампа идиотом. Но пока что все, кто пытался это сделать, выставляли не особо умными людьми самих себя. Иначе говоря, высока вероятность, что Трамп действительно это говорил, подобное заявление не выглядит необычным для стиля высказываний американского президента. А значит, теоретически подобные сообщения могли бы стать исходной точкой для переговоров лидеров двух стран – серьезных переговоров о роли и месте русского языка за рубежом.

Разумеется, идея о том, что Россия должна забрать все территории, где говорят по-русски, – это даже не программа какой-нибудь ультранационалистической партии, а страшилка, выдуманная на Украине или в Прибалтике. Россия вовсе не требует вернуть преимущественно русскоязычные территории под свою юрисдикцию, как не требует Британия контроля над всеми англоязычными территориями, а Франция – над франкоязычными.

Но право говорить на родном языке признано в современном мире одним из базовых прав человека. Поэтому политика Украины, планомерно вытесняющей русский язык из сферы образования и культуры, нарушает права человека. Аналогичная политика Прибалтики вызывает еще больше вопросов, потому что прибалтийские страны – члены ЕС, где к другим региональным языкам отношение весьма бережное. Россия не требует каких-то особых прав для русскоязычных в других странах, как не требует особых прав для себя как для страны. Но Россия считает неприемлемыми двойные стандарты.

Крым стал частью РФ не потому, что там говорят по-русски, и не потому, что большинство жителей этой республики хотели вернуться в Россию. Это произошло потому, что на Украине крымчанам грозил террор по национальному признаку. Возможно, подобная позиция кому-то не нравится, но именно в ней залог стабильности и мира в Европе – отсутствие двойных стандартов и соблюдение прав человека независимо от его национальности и родного языка.

В Киеве и прибалтийских столицах считают иначе – что гонениями на русский язык минимизируют «угрозу из Москвы». Это не так, и разумные политики давно поняли бессмысленность попыток вытеснения русскоязычных из общественной, культурной и политической жизни. К сожалению, они пока в меньшинстве. Но и эта ситуация изменится, особенно если США перестанут поддерживать антироссийские силы в приграничных с Россией странах финансово и информационно.

Но об этом Владимиру Путину и Дональду Трампу нужно договариваться напрямую.