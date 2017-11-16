Заявления Трампа о русском Крыме можно считать хорошим знаком

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15 июня, пятница  |  Последнее обновление — 18:24  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и Ким на встрече в СингапуреФото: Susan Walsh/AP/ТАСС
Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Российско-корейская встреча в верхах не будет иметь такого международного резонанса, как недавние беседы Кима с Трампом, но зато на ней могут быть достигнуты реальные договоренности. Впрочем, сингапурский саммит и не мог завершиться никак иначе, потому что на самом деле Трампа интересует вовсе не Корея. Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Украина наживает себе еще одного врага в Европе

СБУ устроила охоту за картой «Великой Румынии», включавшей часть современной Черновицкой областиФото: ssu.gov.ua
Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать лишь западных соседей Украины). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме и есть ли для этого реальная подоплека? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Три вещи, которых не хватает на чемпионате мира

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Всем хорош чемпионат мира по футболу в России: и стартовым матчем, и атмосферой дружелюбной расслабленности на улицах. Но есть, пожалуй, три вещи, которых ему не хватает. Подробности...
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У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол

Дмитрий Пугаченко, журналист
Сборная России по футболу внезапно превратилась из гусеницы в бабочку и поразила всех – и оптимистов, и скептиков. 5:0 – и надежда Саудовской Аравии умерла, точь-в-точь как когда-то под песню группы «Чайф» умерла надежда Ямайки. Подробности...
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Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Господи, кто б мне сказал, что буду гордиться сборной России по футболу! Молодцы, парни. Чистая, красивая, абсолютная победа. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          Заявления Трампа о русском Крыме можно считать хорошим знаком

          Трамп спрашивал Климкина, говорят ли в Крыму на русском языке, и тот «очень детально объяснил, как это осуществляется»   15 июня 2018, 18:01
          Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
          Текст: Антон Крылов

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          Дональд Трамп назвал Крым русским, а Украину – самым коррумпированным государством в мире. Заявление это неофициальное, но уже вызвало истерику на Украине, глава МИД которой нелепо попытался объяснить сложившуюся ситуацию. В любом случае даже сообщения о подобных заявлениях дают Владимиру Путину хорошую тему для будущего общения с Дональдом Трампом.

          Роберт де Ниро должен стать любимым актером каждого украинского патриота. После опубликованного сайтом BuzzFeed материала о том, что президент США назвал Крым русским (или российским; в английском и украинском языках подобной тонкости нет), отношение к Дональду Трампу на Украине стало резко отрицательным. А де Ниро на доступном даже для украинцев английском сказал, что именно нужно сделать с Трампом.

          Отметим, что BuzzFeed пишет про заявление, которое не предназначалось для широкой публики. Официально Трамп отказался комментировать крымский вопрос. Неофициально же сообщается, что в ходе ужина на саммите G7 президент США якобы сказал, что Крым является российским, так как жители полуострова говорят на русском языке. Кроме того, он поинтересовался у коллег, почему они поддерживают Украину, которая «является одной из самых коррумпированных стран в мире».

          Слово «якобы» необходимо, потому что стопроцентного подтверждения подобных заявлений Трампа нет и быть не может. Даже BuzzFeed не понимает, были ли слова о «русском Крыме» сказаны в шутку – или же они являются признаком резкого изменения внешнеполитического курса США. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже заявила, что не собирается комментировать «частные переговоры, в которых не принимала участие».

          С коллегой солидарен пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: «Вы знаете, такое количество лживых новостей, или fake news, что не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах «семерки», и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей».

          Но для украинцев такие тонкости не очень важны. «Трамп – это бот Путина, просто ольгинский бот, который слово в слово повторяет все кремлевские методички. Про «российский Крым», про «самую коррумпированную страну Украину» и т. д. Все бы было ничего, и над этим можно было бы смеяться, если бы ольгинским ботом не был президент самой важной и влиятельной страны в мире. На мой взгляд, все серьезно. Открыта дорога к третьей мировой (гибридной) войне», – написал украинский журналист Айдер Муждабаев.

          Недовольство словами Трампа в отношении Крыма выразил и недавно «воскресший» Аркадий Бабченко. «Передайте президенту США Дональду Трампу, что я считаю Брайтон-Бич тоже российским, потому что все там говорят по-русски. Майами я считаю испанским. Там все говорят по-испански. А США я вообще считаю английскими. Там вообще все говорят по-английски», – написал он.

          Возмущенную общественность попытался успокоить глава МИД Украины Павел Клипкин: «Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым – российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии – там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс».

          Он добавил, что Трамп действительно спрашивал, говорят ли в Крыму на русском языке, и «мы очень детально объяснили, как это осуществляется». Что именно имелось в виду под «это» – вопрос открытый. Возможно, Климкин рассказал Трампу об особенностях фонетики русского языка.

          Между тем, даже если Трамп действительно сказал что-то подобное про Крым, в этом нет абсолютно ничего нового. Еще в 2016 году он говорил ровно то же самое про Обаму и про то, что «жителям Крыма лучше в России, чем там, где они были до этого». Предпосылок для изменения такой точки зрения у него вроде бы не было.

          Не исключено, что фраза «Крым русский, потому что там говорят по-русски» была шуткой или даже выдумкой авторов BuzzFeed. Возможный мотив BuzzFeed в случае, если это выдумка – выставить Трампа идиотом. Но пока что все, кто пытался это сделать, выставляли не особо умными людьми самих себя. Иначе говоря, высока вероятность, что Трамп действительно это говорил, подобное заявление не выглядит необычным для стиля высказываний американского президента. А значит, теоретически подобные сообщения могли бы стать исходной точкой для переговоров лидеров двух стран – серьезных переговоров о роли и месте русского языка за рубежом.

          Разумеется, идея о том, что Россия должна забрать все территории, где говорят по-русски, – это даже не программа какой-нибудь ультранационалистической партии, а страшилка, выдуманная на Украине или в Прибалтике. Россия вовсе не требует вернуть преимущественно русскоязычные территории под свою юрисдикцию, как не требует Британия контроля над всеми англоязычными территориями, а Франция – над франкоязычными.

          Но право говорить на родном языке признано в современном мире одним из базовых прав человека. Поэтому политика Украины, планомерно вытесняющей русский язык из сферы образования и культуры, нарушает права человека. Аналогичная политика Прибалтики вызывает еще больше вопросов, потому что прибалтийские страны – члены ЕС, где к другим региональным языкам отношение весьма бережное. Россия не требует каких-то особых прав для русскоязычных в других странах, как не требует особых прав для себя как для страны. Но Россия считает неприемлемыми двойные стандарты.

          Крым стал частью РФ не потому, что там говорят по-русски, и не потому, что большинство жителей этой республики хотели вернуться в Россию. Это произошло потому, что на Украине крымчанам грозил террор по национальному признаку. Возможно, подобная позиция кому-то не нравится, но именно в ней залог стабильности и мира в Европе – отсутствие двойных стандартов и соблюдение прав человека независимо от его национальности и родного языка.

          В Киеве и прибалтийских столицах считают иначе – что гонениями на русский язык минимизируют «угрозу из Москвы». Это не так, и разумные политики давно поняли бессмысленность попыток вытеснения русскоязычных из общественной, культурной и политической жизни. К сожалению, они пока в меньшинстве. Но и эта ситуация изменится, особенно если США перестанут поддерживать антироссийские силы в приграничных с Россией странах финансово и информационно.

          Но об этом Владимиру Путину и Дональду Трампу нужно договариваться напрямую.


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