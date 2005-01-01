Россия взяла на себя роль мирового антижандарма

Взгляд
29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:56  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намекФото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания? Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...
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Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом

Петр Шкуматов, общественный деятель
Дороги в России строились на отвали, воровали все и немного больше, а чтобы можно было сдать объект, привозили всякий навоз, палки, смешивали, покрывали асфальтом и сдавали за большой откат. Подробности...
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«Гуру из Сбербанка» выходит за границы привычного

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Петербургском международном экономическом форуме прошло несколько выступлений известного индийского гуру, который уже выступал перед менеджерами Сбербанка и пользуется большой популярностью в деловых кругах. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Россия взяла на себя роль мирового антижандарма

          В мире уже есть один «мировой жандарм» – это США   29 мая 2018, 20:55
          Фото: «Кукрыниксы», 1979
          Текст: Антон Крылов

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          Подоплека признания Абхазии и Южной Осетии со стороны Сирии проста. Это проявление благодарности Асада за оказанную ему помощь. Россия помогает многим странам мира, но немногие готовы признать Сухум и Цхинвал независимыми столицами, а Крым – российской территорией. Должна ли Москва активно давить на своих союзников, чтобы ускорить этот процесс?

          Сирийская Арабская Республика официально заявила о признании независимости республик Абхазия и Южная Осетия. Два этих расположенных на постгрузинском пространстве государства де-факто приобрели независимость в начале 90-х годов после вооруженных конфликтов с Тбилиси.

          Вплоть до 2008 года Россия, как и большинство стран мира, не признала независимость этих республик. Однако после нападения Грузии на Южную Осетию, сопровождавшегося убийством российских миротворцев, Москва сперва провела спецоперацию, в ходе которой грузинские войска были отброшены из республики, а затем признала независимость как Цхинвала, так и Сухума.

          Россия с самых первых дней не требовала от своих союзников признания республик. Поэтому до недавнего времени независимость Абхазии и Южной Осетии была признана, помимо России, лишь Венесуэлой, Никарагуа, а также карликовыми островными государствами Науру, Тувалу и Вануату. Причем последние два позднее отозвали свои решения о признании.

          Грузия, естественно, выразила возмущение этим решением. «Режим Асада, признав независимость двух исторических регионов Грузии, грубо нарушил нормы международного права», – написал у себя в «Твиттере» министр иностранных дел этой страны Михаил Джанелидзе. МИД Грузии также начал процедуру расторжения дипломатических отношений с Сирией.

          Тбилиси в своем праве – Китай аналогичным образом ведет себя со странами, признающими Тайвань отдельным государством. И это не мешает большинству государств иметь взаимовыгодные экономические отношения как с Пекином, так и с Тайбэем.

          Подоплека решения Башара Асада проста – это жест благодарности по отношению к России за оказанную помощь. Отметим, что Россия помогает многим странам мира, пусть большинству – экономически, а не военной силой, как Сирии. Однако признавать Абхазию и Южную Осетию независимыми, как и Крым – частью России, большинство из них отнюдь не спешат. Как, с другой стороны, не торопятся и присоединиться к антикрымским санкциям США, Евросоюза и Украины.

          Отметим, что число стран, официально признавших Крым частью России, отличается незначительно от числа признавших Абхазию и Южную Осетию независимыми.

          В октябре прошлого года кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что «вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Белоруссия». Ксению тогда неожиданно разоблачил проект «Фактограф», созданный финансируемыми Госдепом пропагандистскими изданиями «Радио Свобода» и «Голос Америки».

          По данным «Фактографа», вхождение Крыма в состав Российской Федерации официально признали Армения, Боливия, Никарагуа, Северная Корея и Сирия. Неофициально – Афганистан, Венесуэла, Казахстан, Киргизия, Куба, Судан и Зимбабве. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко на вопрос о позиции его страны по Крыму еще в 2014 году заявил: «Фактическое положение дел таково, это безотносительно того, принимаю я это или не принимаю, нравится мне это или нет... де-факто это территория России».

          Следует ли России активнее давить на своих союзников, чтобы количество признавших Абхазию и Южную Осетию стран можно было пересчитать, используя пальцы хотя бы двух рук? Или этого делать не нужно? И нужно ли давить на них по поводу признания Крыма? Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что можно и нужно.

          «Мы вообще должны спасать только те страны, которые признают российский Крым, признают все, что признаем мы, осуждают и не поддерживают санкции против нас.

          И это как минимум. Потому что хватит», – написала она во вроде бы запрещенный на территории Российской Федерации Telegram.

          Логика в целом понятная и объяснимая. США и Евросоюз активно давили на своих союзников в вопросе признания Косово, и в результате на текущий момент эту насильственно отторгнутую блоком НАТО у Сербии территорию признают независимым государством 111 стран мира, то есть больше половины. Для вступления в ООН этого недостаточно – там нужно более двух третей плюс признание всего Совбеза, а Россия и Китай – против. Но для того, чтобы чувствовать себя относительно уверенно – вполне.

          С другой стороны, не очень понятно, что изменится от того, что количество стран, признающих Абхазию и Южную Осетию независимыми, а Крым – российским, увеличится пусть не в 23 раза (чтоб перегнать Косово), а хотя бы в пару раз?

          Давление и ультиматумы – это не стиль политики России. Москва выбирает равноправные переговоры вплоть до самого последнего момента, когда силового решения уже избежать невозможно – как это было в 2008 году в Южной Осетии.

          Приднестровье – де-факто состоявшееся государство со своей валютой и гораздо более развитой экономикой, нежели в Абхазии и Южной Осетии вместе взятых. Но Россия продолжает признавать не существующую в реальности уже более четверти века «единую Молдавию». Потому что, несмотря на отдельные шероховатости, Кишинев выстроил относительно добрососедские отношения со своим бывшим регионом. Совершенно непонятно, почему Россия терпит регулярные депортации российских журналистов и политологов из Молдавии, но это уже другой вопрос. Хотя и эта кажущаяся многим чрезмерной мягкость – очередное подтверждение приверженности Москвы языку переговоров, а не давления.

          Поэтому крайне маловероятно, что Россия в обозримом будущем будет обуславливать свою поддержку признанием нашей позиции по Абхазии, Южной Осетии и Крыму.

          В мире уже есть один «мировой жандарм» – это США. Россия, напротив, выступает за многополярность и разнообразие мнений. Если какая-то страна из благодарности или из желания выразить солидарность признает Крым российским, а Абхазию и Южную Осетию – не грузинскими, спасибо большое. Не признает – ничего страшного, у всех свои недостатки, как говорил герой фильма «В джазе только девушки».

          А давить – «это не наши методы, Шурик», если цитировать уже советскую киноклассику.


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