Симоньян назвала три условия спасения других стран Россией

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия должна спасать страны, которые соответствуют по меньше мере трем пунктам.

«Мы вообще должны спасать только те страны, которые: признают российский Крым, признают все, что признаем мы, осуждают и не поддерживают санкции против нас. И это как минимум. Потому что хватит», – написала в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Так она отреагировала на новость о том, что Сирия признала Абхазию и Южную Осетию.

Ранее Симоньян назвала Россию олицетворением здорового консерватизма для мира.