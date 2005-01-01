Сирия признала Абхазию и Южную Осетию

Сирийская Арабская Республика объявила о признании и установлении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией. Сирия стала пятой страной, признавшей независимость этих кавказских республик.

Об этом заявили представители МИД Абхазии и Южной Осетии, передает ТАСС.

«Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика <...> объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике», – говорится в сообщении югоосетинского МИДа.

Отмечается, что две страны стремятся «к установлению и развитию полномасштабного политического, экономического и культурного сотрудничества». Подчеркивается, что действия стран будут соответствовать положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.

О решении Дамаска сообщил и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. «Сирия сегодня признала Абхазию как суверенное и независимое государство! Поздравляю нас всех! Нет более прекрасного подарка в преддверии 25-летия Дня Победы и независимости!» – написал министр в Facebook.

Вице-президент Абхазии Виталий Габния также назвал признание Сирией Абхазии знаковым событием.

«Признание Сирией произошло в преддверии 25-летия Победы и независимости и 10-летия признания Россией, в день памяти президента Абхазии Сергея Багапша, со дня смерти которого сегодня исполнилось семь лет. Признание Сирии – знаковое для нас событие, с чем поздравляю народ Абхазии», – сказал Габния.

Сирия стала пятой страной, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии. Первой республики признала Россия 26 августа 2008 года, а за ней Никарагуа, Венесуэла, Науру. Вануату и Тувалу тоже делали это, но потом отозвали признание.