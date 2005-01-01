Грузия объявила о разрыве дипотношений с Сирией

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе призвал международное сообщество «осудить» признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

У себя в Twitter Джанелидзе написал, что признание – это «результат российских манипуляций». «Режим Асада, признав независимость двух исторических регионов Грузии, грубо нарушил нормы международного права», – считает он.

Во вторник МИД Грузии заявил, что начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.

Ранее Сирийская Арабская Республика объявила о признании и установлении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией.