Климкин рассказал, как Трамп расспрашивал его о Крыме

Президент США Дональд Трамп не называл Крым русским, эти слова вырваны из контекста, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Вместе с тем он признал, что Трамп расспрашивал его о русском языке в Крыму.

«Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым – российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии – там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс», – сказал Климкин, передает LB.ua.

Он отметил, что Трамп действительно спрашивал, говорят ли в Крыму на русском языке, и «мы очень детально объяснили, как это осуществляется».

По словам иностранных партнеров, сказал он, многие фразы вырваны из контекста, и нужно к этому относиться спокойно, «не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина».

В четверг появились сообщения о том, что Трамп во время ужина на саммите G7 в Канаде заявил лидерам G7 о том, что Крым является российским, так как жители полуострова говорят на русском языке.

В украинском МИД не стали комментировать эту информацию, назвав сплетнями.