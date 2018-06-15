Киев отреагировал на сообщения СМИ о «словах Трампа» про Крым

Пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца прокомментировала сообщения СМИ, согласно которым президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами «большой семерки» якобы назвал Крым российским.

«Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них», – сказала Беца, слова которой передает «112 Украина».

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ, заявила, что тема статуса полуострова Крым закрыта

«Если есть вопросы относительно статуса Крыма, нужно заглянуть в Конституцию Российской Федерации. Что кто за закрытыми дверями говорил, обсуждал, утечки и так далее, комментарии этого всего – дело неблагодарное», – заявила Захарова на брифинге, передает РИА «Новости».

Она отметила, что представители Белого дома сами отказались комментировать такие сообщения, которые могут быть как достоверными, так и ложью. «Мы оперируем фактической информацией. Позиция России по этому вопросу неизменна», – заявила Захарова.

В четверг появились сообщения о том, что Трамп во время ужина на саммите G7 в Канаде заявил лидерам G7 о том, что Крым является российским, так как жители полуострова говорят на русском языке.

Эти «слова Трампа» о «русском Крыме» вывели из себя украинских журналистов.