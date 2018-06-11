Роберт де Ниро обматерил Трампа

Известный голливудский актер Роберт де Ниро на церемонии вручения премии «Тони» со сцен обругал американского президента Дональда Трампа.

«Я собираюсь сказать одну вещь. Н**** Трампа», – сказал де Ниро, передает Reuters.

Зал аплодировал стоя. Под аплодисменты присутствующих в зале актеров, режиссеров и продюсеров де Ниро пояснил свою мысль.

«Хватит говорить «Долой Трампа». Время сказать «н**** Трампа», – добавил он.

После неожиданного заявления де Ниро представил рок-исполнителя Брюса Спрингстина, ради чего актер изначально и вышел на сцену.

Напомним, в феврале де Ниро во время выступления в Дубае по вопросу климатических изменений заявил, что Соединенные Штаты страдают «от временного безумия».