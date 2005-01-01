Кремль отреагировал на «слова Трампа» о русском Крыме

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать высказывание президента США Дональда Трампа относительно Крыма и восстановления формата G8, поскольку нельзя подтвердить достоверность этих сообщений.

«Вы знаете, такое количество лживых новостей, или «fake news», что не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах «семерки», и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на просьбу прокомментировать последние заявления президента США Дональда Трампа относительно России, Крыма и возможности восстановления формата «восьмерки».

Он также отметил, что говорить о восстановлении российско-американских отношений пока рано. «Безусловно, сам по себе подход, что даже самые острые проблемы следует решать в рамках диалога, он абсолютно корреспондируется с той убежденностью, которую неоднократно заявлял президент Путин», – сказал Песков.