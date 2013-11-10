Как заставить потомков Романовых работать на Россию

Пока на Украине рассуждают об «очередном преступлении русского царизма», выразившемся в поездке представителей императорского дома Романовых по Крымскому мосту, с российской стороны в эту дискуссию вступила депутат Наталья Поклонская. Ей эти Романовы тоже резко не нравятся, но по другим причинам. И, между прочим, совершенно напрасно.

Общемировая популярность телетрансляции свадьбы младшего внука английской королевы и американской киноактрисы в очередной раз подтвердила: монархии и монархов рано хоронить. Люди могут жить при любом государственном строе, но их неизменно интересуют принцы и принцессы.

В то же время в постсоветской России идея восстановления монархии никогда не вызывала значительного энтузиазма. Скажем, в 2013 году, по данным ВЦИОМ, 28% наших сограждан были «не против» восстановления монархии. Но всего 6% поддерживали возвращение на престол кого-то из представителей дома Романовых. В 2017 году было опубликовано более подробное исследование ВЦИОМ, согласно которому «при ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для российского государства сегодня, только 8% называют монархию, при которой власть передается по наследству, тогда как 88% – республику».

Таким образом, идею о восстановлении в России монархии можно оставить на откуп политическим фрикам. Этот фарш, как и любой другой, назад не провернуть.

Но означает ли это, что о таких представителях императорского дома, как великая княгиня Мария Владимировна и князь Георгий Михайлович, можно отзываться презрительно? «Самозванцы», «Замухранские» и прочие уничижительные термины регулярно всплывают в социальных сетях после каждого появления этой ветви семьи Романовых в информационном поле.

Собственный вклад в эту дискуссию внесла депутат Госдумы Наталья Поклонская, претендующая на эксклюзивность своего толкования истории Романовых вообще и последнего императора в частности.

«Воистину очень хорошо, когда иностранные граждане, рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей. Не знаю, поможет ли это «титулованным» гостям из Испании получить какой-никакой уголок на крымской земле, но на самом деле им удалось многое: привести в исступленный восторг раввина Севастопольской синагоги, пообщаться с журналистами, побывать на экскурсиях, получить значок с корабликом и многое другое», – написала она в связи с визитом Романовых в Крым.

Фанатка Николая II объясняет свое неприятие его родственников просто (авторская орфография сохранена):

«Пока преданый всеми последний Российский Император Николай ll находился под арестом, Его двоюродный брат, Кирилл Владимирович, с красным бантом заявился к М.В. Родзянко, чтобы присягнуть революции».

Именно поэтому у Поклонской «вместо верноподданнических чувств возникают другие». И она задается вопросами: «До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода «монархами»? Делает ли нам честь оказание почестей таким коммивояжерам с непонятными целями? По-моему, в «сыновей лейтенанта Шмидта» все уже наигрались».

Действительно, основную претензию многих монархистов к Марии Владимировне и Георгию Михайловичу сформулировали еще в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «Говорят, царь – ненастоящий!»

Среди других – упомянутое Поклонской поведение дедушки Марии Владимировны, письмо в поддержку Гитлера за авторством ее отца Владимира Кирилловича и морганатические, то есть неравнородные браки.

Но английская королевская семья продемонстрировала, что «чистота крови» осталась в прошлом и теперь можно жениться хоть на торговках (родителям Кейт Миддлтон принадлежит сервис по продаже аксессуаров для праздников и вечеринок), хоть на мулатках. Что же касается отношений своих предков с большевиками и гитлеровцами, то Мария Владимировна (не говоря уже о Георгии Михайловиче) отвечать за них никак не могут. О том, что «сын за отца не отвечает», в России договорились еще во времена Сталина.

По-настоящему интересный вопрос в другом – могут ли потомки императоров приносить пользу России?

Как отметила даже Поклонская, визит Марии Владимировны и Георгия Михайловича в Крым был хорошо продуман с точки зрения пиара.

«Великая княжна Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту. Стартовали в 11.30 мск. Желание императорской семьи было проехать по мосту на российской машине – это была LADA Largus. Великий князь лично вел автомобиль, везя свою мать, главу императорского дома», – сообщил представитель канцелярии дома Романовых в Крыму Владислав Пилькевич.

Можно как угодно относиться к претензиям этой ветви Романовых на старшинство среди потомков императоров, но факт остается фактом. Перед нами те Романовы, которые однозначно признают Крым российским и готовы нести это знание по всему миру. А людям во всем мире интересны принцы и принцессы, и этим интересом необходимо пользоваться.

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В этом качестве Романовы России действительно нужны. В отличие от Натальи Поклонской, европейские монаршие фамилии не считают Марию Владимировну и Георгия Михайловича «коммивояжерами». Они регулярно бывают на разнообразных мероприятиях, которые проводят действующие монархи и потомки бывших правителей нынешних европейских республик.

Быть эмиссарами России, рекламировать российскую продукцию, продвигать интересы нашей страны – достойная задача для Романовых, если они действительно думают о Родине, а не о дележе статусов и несуществующих полномочий.

Россия с уважением относится ко всем периодам своей непростой истории. Более 300 лет у власти в нашей стране была династия Романовых. Если потомки этой династии готовы рассказывать зарубежным СМИ и своим многочисленным знакомым о неотъемлемом праве России на Крым, опровергая глупые слухи и необоснованные обвинения в адрес нашей страны, значит, их нужно поддерживать. Если же в России их будут называть «коммивояжерами», то статус дома Романовых в глазах международной публики понизится. Как следствие, уменьшится и потенциальная польза, которую они могли бы принести.

Разумеется, это не значит, что потомкам Романовых нужно возвращать царские резиденции или выделять им из госбюджета средства на содержание Дома. Вполне достаточно нематериальных средств поддержки.

Отметим, что сами Романовы проигнорировали претензии Поклонской, а директор их канцелярии Александр Закатов напомнил, что Мария Владимировна и Георгий Михайлович – граждане России.

Граждане России, которые могут и должны приносить пользу своей стране.