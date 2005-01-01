Все эти королевские свадьбы выглядят анахронизмом и пошлостью

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Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с КитаемФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии. Подробности...
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Отказ от «Северного потока – 2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя – но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
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Почему успешный чиновник впал в депрессию и покончил с собой

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
Москва продолжает обсуждать трагедию, случившуюся с высокопоставленным и успешным столичным чиновником. Бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер найден мертвым в своей квартире, главная версия – самоубийство. Обнаружена предсмертная записка, и она дала основание психологам предположить, что стало причиной такого поступка. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Все эти королевские свадьбы выглядят анахронизмом и пошлостью

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Я понимаю, когда с блеском женится какой-нибудь футболист, чье детство началось в коробках какой-нибудь фавелы – это пример и истории успеха, и достижений, и оцененного таланта. Но эти-то что? Подробности...

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          Глеб Кузнецов

          Все эти королевские свадьбы выглядят анахронизмом и пошлостью

          Глеб Кузнецов
          политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          		 20 мая 2018, 15:45

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          Удивительная штука – поклонение брачующимся вчерашним. Это можно списать на страсть к шоу, по большому счету. Лошади, перья, шляпы, аромат больших денег и домики для прислуги больше, чем твоя честно заработанная ипотечная квартира. Это ладно.

          Страннее следующий шаг – политический: «вот у них хорошая аристократия, а у нас плохая». Там истинная, а тут «псевдо». Поэтому за свадьбой принца мы следим с умилением, а за карьерными перипетиями детей нашей элиты – с отвращением. И гневно обличаем последних, опираясь на «положительный» пример первых.

          Вельфы (Ганноверская династия), Веттины (Саксен-Кобург-Гота/Виндзоры) и Лувены/Ольденбурги (Маунтбаттоны) – фамилии достойные, конечно, но почему они должны быть какими-то примерами и моральными авторитетами, которых надо ставить в пример Патрушевым и Ротенбергам?

          Жизненный путь у всех семей этих примерно один. Германские вожди, которым удалось к рубежу тысячелетия оформить свое военное лидерство в наследственную земельную собственность. То есть самые свирепые, жестокие и агрессивные представители своих племен, к тому же смело уничтожавшие традиционный уклад их жизни.

          Восхищаться принцем Гарри на основании того, что измазанные с ног до головы кровью Веттины разбивали головы саксонским младенцам о дверные косяки и тем создали прочную основу благосостояния фамилии? Увольте.

          Фото: Andre Camara/Zumapress/Global Look Press

          Потом – шли годы, смеркалось – они концентрировали власть, собирали земли, воевали друг с другом и императором, защищали императора, делили наделы среди наследников и, утратив былую беспощадность, основывали города и занимались хозяйством. И снова воевали, приняв протестантизм, уже в войнах религиозных, то есть в тех, в которых детей убивали и женщин насиловали не из пошлой жадности, а во имя истинного понимания веры Христовой.

          С этим правильным пониманием оказался связан неожиданный поворот.

          Протестант курфюрст Пфальцский Фридрих (он был из Виттельсбахов) взял в жены девочку из приличной семьи – английскую принцессу Елизавету, дочь Якова I Стюарта. Жизнь у них была не сильно счастливой – это отдельная история – владений и титулов его лишили, жил он с детьми и женой в изгнании, если не в нищете, то не по-королевски.

          Но вот с одной дочкой у него получилось удачно. София в свои юные семьдесят с хвостом и после долгой и достаточно интересной жизни на континенте была объявлена наследницей своей двоюродной сестры Анны Стюарт. В каковом статусе несколько недель не дотянула до того, чтобы стать самым старым «новым» монархом Великобритании. Так королем стал ее сын Георг Ганноверский.

          А олигархии государств Нового времени поняли, что германские фамилии – это племенной скот, который можно и нужно разводить в своих интересах. Стоит – относительно «стабильности» и «преемственности» политической – крайне недорого. Немцев покупали так же и исходя из той же логики, которой пользуется сегодняшняя элита, чтобы «состарить» и придать «весомости» своему статусу. Дворцы, гербы, позолота и все вот это.

          История Ганноверов на английском престоле – история интересная и забавная. В ней было все, кроме личных заслуг и достижений хоть кого-то (если не считать таковыми ханжество и лицемерие Виктории, с помощью которого она победила тяжелое наследие веселых времен Регентства).

          Ольденбурги, Веттины, Виттельсбахи, Вельфы разъезжали по миру от Лиссабона до Афин и от Санкт-Петербурга до Мехико, торговали своими девицами и подряжались в качестве консортов, пока это в двадцатом веке не перестало быть модным.

          Сегодня, на мой вкус, выглядят все эти королевские свадьбы анахронизмом и пошлостью вне зависимости от изящества шляпок и цвета кожи священника. Чему люди, чьим единственным достоинством является то, что у них на бумажке записана родословная с перечислением имен начиная с Вельфа I, синьора Равенсбурга, могут нас научить?

          Я понимаю, когда с блеском женится какой-нибудь футболист, чье детство началось в коробках какой-нибудь фавелы – это пример и истории успеха, и достижений, и оцененного таланта. Но эти-то что?

          А те люди, которые действительно ковали славу династий в дивные средневековые времена, – палачи, убийцы, воры и насильники. Да. Люди своего времени, да, читать про них интересно, но на их основании придавать какие-то дополнительные достоинства нынешним благовоспитанным дядям и тетям – странно.

          Так что можно сколь угодно долго возмущаться нашей «аристократией», но ставить в пример «аристократию» племенную европейскую – это какая-то глупость. Ну или, сказать по-честному если, наши еще и выигрывают от такого сравнения. В их пути к успеху хоть что-то было, кроме встречи яйцеклетки и сперматозоида в семье, обложенной правильными бумажками.

          Источник: Блог Глеба Кузнецова


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