Поклонская возмутилась проездом Романовых по Крымскому мосту

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала тех, кто восхищается проездом великой княгини Марии Владимировны и князя Георгия Михайловича Романовых по Крымскому мосту, напомнив о роли их предков в истории Революции.

«Воистину очень хорошо, когда иностранные граждане, рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей», – написала она в своем Facebook.

При этом она призвала не восхищаться вояжами «самопровозглашенных «государынь» и «цесаревичей», призвав «поглубже заглянуть в историю».

«Пока преданный всеми последний российский император Николай II находился под арестом, его двоюродный брат, Кирилл Владимирович, с красным бантом заявился к Родзянко, чтобы присягнуть революции», – заявила она.

Она призвала «не дурить людей различного рода «монархами», так как «в «сыновей лейтенанта Шмидта» все уже наигрались».

Накануне члены Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту.

Напомним, Поклонская всячески отстаивает образ Николая II. В частности, она стала инициатором скандала с фильмом о влюбленности будущего монарха в балерину Матильду Кшесинскую, выходила на шествие «Бессмертного полка» с портретом Николая II, а также боролась против карикатуры с императором.