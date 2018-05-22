Поклонская пожаловалась Бастрыкину на непризнание карикатуры с Николаем II оскорблением

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась главе СК Александру Бастрыкину на непризнание его подчиненными карикатуры с изображением ее и последнего российского императора Николая II оскорблением, пишут СМИ.

«Хотелось бы верить, что наша правоохранительная система еще способна постоять за справедливость. Надеюсь, с этим вопросом разберется председатель СК России Александр Бастрыкин, которому сегодня направила депутатский запрос», – цитирует Поклонскую «Закс.ру».

Парламентарий отметила, что автора карикатуры ей «просто жаль».

«Его «слава» на час. А вот остаться потом наедине со своей совестью и предстать перед судом божиим – уже совсем другое дело. Тут ни лингвисты с философами, ни следователи не помогут», – добавила Поклонская.

Напомним, ранее на Камчатке следователи отказались заводить дело на местного художника Дениса Лопатина, автора карикатуры на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и последнего российского императора Николая II. Карикатуру Лопатина отправили на экспертизу в декабре 2017 года после того, как некие местные жители подали в полицию заявления об оскорблении чувств верующих.