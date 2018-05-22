СК дал оценку карикатуре на Поклонскую и Николая II

На Камчатке следователи после проведения экспертизы отказались заводить дело на художника Дениса Лопатина, автора карикатуры на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и последнего российского императора Николая II, сообщила старший помощник руководителя краевого СУ СК Елена Матафонова.

Матафонова рассказала, что после выставки Лопатина в октябре 2017 года в правоохранительные органы Камчатки поступило несколько заявлений об оскорблении чувств верующих, передает РИА «Новости».

Граждан возмутила карикатура на Поклонскую и Николая II, которая также использовалась на митинге в защиту фильма «Матильда» в Петропавловске-Камчатском. Сам художник пояснял тогда, что изображение «является шуточным и рассчитано на безобидную эмоциональную реакцию».

В рамках доследственной проверки копию плаката отправили на экспертизу; согласно выводам эксперта-лингвиста, в представленной копии карикатуры «не содержится языковых средств, направленных на пропаганду исключительности, превосходства, неполноценности человека по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо группе, а также языковых средств, обосновывающих национальное или расовое неравенство». Также изображение не содержит «проявлений негативного отношения к представителю (представителям) власти».

На основании данных экспертизы «было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела», резюмировала Матафонова.

Напомним, карикатура Лопатина была отправлена на экспертизу в декабре 2017 года.