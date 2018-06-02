Князь Романов проехался за рулем по Крымскому мосту

Члены Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту, рассказал советник канцелярии главы дома Романовых в регионе Владислав Пилькевич.

Княгиня Мария Владимировна в сопровождении сына, князя Георгия Михайловича, в ходе визита, посвященного 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи, съездили в Краснодарский край, а потом вернулись в Крым по автомобильному мосту, передает РИА «Новости».

«Было принято принципиальное решение ехать только на отечественном автомобиле. Великий князь сел за руль автомобиля российского производства LADA Largus и провез великую княгиню Марию Владимировну по Крымскому мосту», – сказал Пилькевич.

Он отметил, что у князей «остались невероятные ощущения, так как Крымский мост - это жемчужина и достояние многонационального народа России». «Это невероятная стройка века. Крымский мост соединил историческую Россию навсегда», – сказал он.

Великая княжна Мария Владимировна с сыном великим князем Георгием Михайловичем в понедельник прибыли в Крым. Поездка продлится до 3 июня.

Ранее она назвала Крымский мост сбывшейся мечтой и призвала россиян с оптимизмом смотреть на возможность отмены санкций.

Крымский мост 15 мая открыл российский президент Владимир Путин, проехав по нему за рулем КамАЗа. Это самый протяженный мост в России.