Глава дома Романовых дала россиянам совет по поводу санкций

Россиянам нужно с оптимизмом смотреть на возможность отмены санкций, заявила глава императорского дома Романовых, великая княжна Мария Владимировна, прибывшая накануне в Крым.

«Все это пройдет, мы об этом потом забудем, надо только потерпеть. С оптимизмом мы, наверное, сократим этот (санкционный) период», – передает ее слова ТАСС.

Глава дома Романовых выразила уверенность в том, что этот период обязательно закончится.

Также она отметила важность развития Крыма после воссоединения с Россией в 2014 году. Мария Владимировна отдельно выделила строительство Крымского моста, отметив, что испытывает радость, когда видит в Крыму строительство федеральной трассы «Таврида».

«Я очень рада за вас», – сказала великая княжна, добавив, что благодаря Крымскому мосту жизнь крымчан улучшится.

Ранее она назвала Крымский мост сбывшейся мечтой.

Великая княжна Мария Владимировна с сыном великим князем Георгием Михайловичем в понедельник прибыли в Крым. Их поездка приурочена к 235-летию вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи. Поездка продлится до 3 июня.

Мария Владимировна – единственный ребенок от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской.

При этом другие потомки Романовых оспаривают правомерность использования ей титула великой княгини.