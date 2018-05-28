Глава дома Романовых назвала Крымский мост сбывшейся мечтой

Глава Российского императорского дома Романовых Мария Владимировна во время визита в Крым назвала мост через Керченский пролив сбывшейся мечтой, которая облегчит жизнь крымчан, а также призвала не обращать внимания на критику в адрес проекта со стороны стран Запада.

«Я уверена, что Крымский мост – это огромная помощь для крымчан. Это мечта, которая в конце концов сбылась. Государь Николай II тоже хотел реализовать проект строительства моста, но, к сожалению, не вышло до конца. А теперь этот мост есть. Это очень важный шаг, который давно нужно было сделать», – цитирует Романову РИА «Новости».

По мнению главы императорского дома, на Западе настанет время, «когда они сами захотят проехаться по этому мосту».

«Им будет очень интересно и приятно. И никто не вспомнит, что когда-то критиковал этот проект. Самое ужасное – это зависть. Это портит всю жизнь. Наоборот, надо радоваться, когда что-то строится полезное для того, чтобы улучшить условия жизни людей», – отметила Романова.

Напомним, Мария Романова в понедельник, 28 мая, прибыла в Крым. До этого сообщалось, что она посетит полуостров, а также проедет по Крымскому мосту, движение по которому открыл 15 мая президент Владимир Путин. Через день одновременно с двух берегов Керченского пролива на мосту открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов.