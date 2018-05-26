Потомки Романовых проедут по Крымскому мосту

Великая княгиня Мария Владимировна, глава Российского императорского дома Романовых, посетит Крым, а также проедет по Крымскому мосту, сообщил советник канцелярии княгини в крымском регионе Владислав Пилькевич.

Визит состоится в понедельник, 28 мая, и продлится до 3 июня. Княгиню будет сопровождать цесаревич Георгий Михайлович Романов, передает РИА «Новости».

Приезд приурочен к 235-летию со дня вхождения крымского полуострова в состав Российской империи, подписания указа Императрицы Екатерины II об основании Черноморского флота и 235-летия со дня закладки города Севастополь.

«В программе визита императорских высочеств предусмотрен проезд по Крымскому мосту, чтобы еще раз напомнить всему мировому сообществу об исторической и правовой принадлежности Крыма России», – сообщил Пилькевич.

Он отметил, что мост через Керченский пролив планировал построить еще император Николай II.

Визит Романовых в Крым «направлен на поддержку законного и правового выбора крымчан и севастопольцев на референдуме 2014 года о воссоединении с исторической родиной – Россией».

Напомним, 15 мая президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За неделю работы моста по нему проехали более 108 тыс. транспортных средств.