В Крым прибыла глава дома Романовых

Глава российского императорского дома Романовых Мария Владимировна прибыла с официальным визитом в Крым, сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в республике Владислав Пилькевич.

Как передает РИА «Новости», Марию Романову в аэропорту Симферополя встречали вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс и руководитель парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Как отметил Пильевич, визит Марии Романовой в Крым продлится с 28 мая по 3 июня. По его словам, княгиню сопровождает цесаревич Георгий Михайлович Романов. Приезд представителей царской семьи приурочен к 235-летию со дня вхождения Крыма в состав Российской империи.

Как заявил Алексей Черняк, визит Романовых имеет для полуострова «важное значение» и «позволит донести до европейских стран реальное положение дел в регионе».

«Из уст великой княгини европейские королевские семьи и дома смогут узнать о том, как развивается и меняется российский Крым», – заявил Черняк.

Ранее сообщалось, что Мария Романова посетит полуостров, а также проедет по Крымскому мосту.

Отметим, это уже не первый визит главы императорского дома Романовых в Крым. До этого Мария Владимировна посещала полуостров в мае 2016 года.