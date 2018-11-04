Метро Москвы прокомментировало инцидент с актрисой Васильевой

Московский метрополитен после инцидента с актрисой Татьяной Васильевой призвал соблюдать правила пользования метро.

В пресс-службе столичной подземки выразили искреннее сожаление, что произошла подобная ситуация, рассказав свою версию случившегося, передает РИА «Новости».

«Утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира «ударило» дверями. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью ничто не угрожает, но пассажир отказалась», – сообщили в пресс-службе, выразив надежду, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира.

При этом в столичном метро призвали пассажиров соблюдать правила пользования подземкой.

«После объявления «Осторожно, двери закрываются!» и при мигающих красных сигнальных огнях посадка и высадка запрещена», – напомнили в метрополитене.

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что в московском метро ей защемило голову дверями вагона, которые закрылись без предупреждения.