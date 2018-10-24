Актрисе Васильевой в московском метро защемило голову

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что в московском метро ей защемило голову дверями вагона, которые закрылись без предупреждения.

«Я поехала на тренировку утром. На метро, естественно. Народу было не так много, но подъехал какой-то сумасшедший состав», – рассказала актриса в своем Instagram.

По информации телеканала «360», Васильева госпитализирована в Институт Склифосовского с травмой головы, где ей будут делать «МРТ, КТ и все такое».

По словам Васильевой, она не сразу поняла, насколько серьезные повреждения получила.

«Я была в каком-то нервном изумлении. <…> Постепенно до меня стало доходить, что мне очень больно. Что-то зубы стали пошатываться», – поделилась с подписчиками артистка, добавив, что отыграла два спектакля и только потом обратилась в больницу.

Артистка уверяет, что машинист поезда не предупредил пассажиров о том, что двери вагона закрываются, в результате она получила травму головы, после чего обратилась к начальнику станции и рассказала о случившемся.

Напомним, на прошлой неделе ползавшего по станции метро голого мужчину отправили в психбольницу.