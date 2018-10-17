Ползавшего по станции метро голого мужчину отправили в психбольницу

Голого мужчину, ползавшего по вестибюлю станции «Красногвардейская» Московского метрополитена, госпитализировали в психбольницу, сообщили в экстренных службах.

Источник сообщил, что «обнаженного мужчину, ползавшего по вестибюлю станции метро «Красногвардейская», госпитализировали в психиатрическую клинику», передает АГН «Москва».

В пресс-службе Главного управления МВД по столице сообщили, что инцидент, видеозапись которого ранее появилась в Сети, произошел в воскресенье, 21 октября.

Сотрудник полиции вызвал для мужчины бригаду медиков.

Напомним, в минувшем году голый мужчина попытался угнать поезд в киевском метро.