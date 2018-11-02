Охранник ТРК во Владивостоке заблокировал скорую из-за отказа оплатить парковку

Бригада скорой помощи оказалась заблокирована на парковке владивостокского ТРК «Седанка Сити» из-за охранника, отказавшегося выпускать машину без оплаты.

Скорую вызвали для посетительницы супермаркета. После того, как бригада оказала женщине первую помощь, медики собрались уезжать, однако охранник парковки отказался поднимать шлагбаум без оплаты.

Выехать медицинской бригаде удалось только после угроз вызвать полицию, сообщает телеканал «360».

Как сообщает издание vl.ru, парковка около ТРК «Седанка Сити» стала платной с 1 ноября.

Ранее на этой неделе в СМИ появилось видео, на котором врач частной скорой помощи руками поднимает стрелку шлагбаума на въезде во двор пациента, чтобы спецмашина могла проехать. После этого жильцы дома заявили, что шлагбаум сломан. Однако в Госдуме врачу скорой предложили дать орден.