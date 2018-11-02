Охранник ТРК во Владивостоке заблокировал скорую из-за отказа оплатить парковку

Взгляд
3 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Порошенко провоцирует верующих к неповиновению

Подписанное Киевом и Фанаром соглашение грозит началом настоящей религиозной войны на Украине Фото: Mikhail Palinchak/Reuters
Подписанное Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве грозит пагубными последствиями для обоих. Первый ставит крест на переизбрании, второй клеймит себя печатью исторического позора. Впрочем, Порошенко ожидает скорого получения томоса и появления «объединенной» украинской церкви. Но как на происходящее отреагируют десятки тысяч участников всеукраинского крестного хода? Подробности...
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Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Громкое преступление в Уфе, где нескольких офицеров полиции заподозрили в зверском изнасиловании, вызвало волну споров о том, что за люди служат в полиции. Правда ли, что выявить скрытого садиста в рядах МВД удается далеко не сразу? И если в этом преимущественно мужском братстве царит такая жесткая агрессивная атмосфера, почему же все больше девушек стремится попасть на службу в полицию? Подробности...
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«Тираническая тройка» Болтона должна быть «четверкой»

Болтон пообещал разрушить «грязную колыбель коммунизма в западном полушарии»Фото: Martial Trezzini/EPA/ТАСС
Эмиссар Дональда Трампа бросил вызов трем странам Латинской Америки, фактически пообещав сместить правящие там режимы с помощью санкций. В «тираническую тройку» Болтона вошли Венесуэла, Куба и Никарагуа. Это очень странный перечень. Врагов у США на континенте значительно больше. По каким же критериям Болтон составлял свой черный список?  Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
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Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
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Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...
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    Какие имена получат аэропорты России

    Как хулиганят украинские военные летчики

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
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        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Упал

        • Остался прежним

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          Охранник ТРК во Владивостоке заблокировал скорую из-за отказа оплатить парковку

             3 ноября 2018, 17:23
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алина Назарова

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          Бригада скорой помощи оказалась заблокирована на парковке владивостокского ТРК «Седанка Сити» из-за охранника, отказавшегося выпускать машину без оплаты.

          Скорую вызвали для посетительницы супермаркета. После того, как бригада оказала женщине первую помощь, медики собрались уезжать, однако охранник парковки отказался поднимать шлагбаум без оплаты.

          Выехать медицинской бригаде удалось только после угроз вызвать полицию, сообщает телеканал «360».

          Как сообщает издание vl.ru, парковка около ТРК «Седанка Сити» стала платной с 1 ноября.

          Ранее на этой неделе в СМИ появилось видео, на котором врач частной скорой помощи руками поднимает стрелку шлагбаума на въезде во двор пациента, чтобы спецмашина могла проехать. После этого жильцы дома заявили, что шлагбаум сломан. Однако в Госдуме врачу скорой предложили дать орден.


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