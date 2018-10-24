Сломавшему шлагбаум врачу скорой предложили дать орден

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал не штрафовать, а представить к Ордену Мужества новосибирского врача частной скорой помощи, вручную поднявшего стрелку шлагбаума на въезде во двор пациента, которому срочно требовалась помощь.

Чернышов направил соответствующее обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, передает РИА «Новости».

В обращении парламентарий призывает «представить к государственной награде «Орден Мужества» или присвоить звание «Почетный гражданин Новосибирской области» Валерию Гаврилюку», который, «входя в состав бригады скорой помощи и торопясь на срочный вызов, выполнил свой профессиональный долг, сломав шлагбаум во дворе жилого дома ради спасения жизни пациента».

Депутат подчеркивает, что эта история уже принесла медработнику известность и огромное уважение множества россиян. Однако власти на местах «по какой-то причине решили, что врача нужно наказать рублем, оштрафовав за порчу придомового имущества».

Такую позицию Чернышов считает «крайне ошибочной», так как «Гаврилюк проявил мужество и самоотверженность, приняв решение не ждать ни секунды, поскольку речь шла об оказании помощи больному».

Политик добавил, что «любое промедление могло бы привести к ухудшению самочувствия человека или даже к трагическому исходу», но благодаря действиям врача «пациента удалось спасти».

«Убежден, что Вы согласитесь с вышеизложенными доводами и выступите на стороне врача скорой помощи», – заключил депутат Госдумы.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором врач частной скорой помощи руками поднимает стрелку шлагбаума на въезде во двор пациента, чтобы спецмашина могла проехать.

Из-за действий медика механизм устройства был сломан, ущерб оценили в 2,5 тыс. рублей. Конфликт между врачом и жильцами дома уже якобы улажен, передает RT.