Боевой робот «Уран-9» оборудовали лазерной системой наведения

В «Уране-9» будет использована новейшая лазерно-лучевая система высокоточного наведения, сообщил гендиректор «Рязанского приборного завода» Павел Будагов.

В настоящее время комплекс находится в опытной боевой эксплуатации, сообщает «Интерфакс».

Впервые «Уран-9» был представлен 9 мая 2018 года на Параде Победы в Москве.

Боевой робототехнический комплекс создан для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Это 12-тонный комплекс с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом, реактивным огнеметом «Шмель-М» и комплексом управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами. «Уран-9» способен поражать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и до 3 км ночью.

Газета ВГЛЯД подробно разбиралась, получится ли сделать из «Арматы» настоящего боевого робота и какие недостатки в «Уран-9» обнаружило Минобороны после операции в Сирии. В частности, по итогам применения робота в Сирии был выявлен ряд серьезных недостатков в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях робота.

Между тем американские СМИ назвали российские роботы-танки революционным оружием, которое способно изменить расстановку сил в конфликтах будущего.