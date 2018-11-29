Си Цзиньпин предложил вывести энергосотрудничество с Россией на новый уровень

Председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам открывшегося в Пекине Первого российско-китайского энергетического бизнес-форума выразил готовность вывести уровень сотрудничества с Россией в сфере энергетики на новую высоту.

В обращении к участникам энергетического бизнес-форума Си Цзиньпин отметил высокую динамику российско-китайских отношений, которые носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, подчеркнув, что многопрофильное взаимодействие между нашими странами непрерывно укрепляется, передает ТАСС.

«За последние годы в двустороннем энергетическом сотрудничестве достигнуты позитивные результаты, что сыграло положительную роль в социально-экономическом развитии двух государств», – констатировал Си Цзиньпин, выразив готовность вместе с российской стороной вывести энергетическое сотрудничество двух стран на новую высоту.

Лидер Китая отметил, что энергетический форум призван стать площадкой прямого диалога между компаниями России и Китая и поиска возможностей для сотрудничества в сфере ТЭК.

Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, который зачитал послание китайского лидера, особо отметил, что развитие энергетического сотрудничества России и Китая вносит важный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности.

«Китай и Россия в качестве влиятельных мировых держав несут важную миссию по совместному обеспечению глобальной энергетической безопасности», – заявил вице-премьер Госсовета КНР.

Напомним, в начале ноября Россия пригласила Китай к вхождению в проект «Арктик СПГ-2».

В августе председатель правления Газпрома Алексей Миллер назвал точную дату начала поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». А в сентябре стало известно, что Россия и Китай договорились активизировать переговоры по проекту «Сила Сибири – 2».