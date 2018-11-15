Путин и Эрдоган обсудили безопасность в Черноморском регионе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вопросы безопасности в Черноморском регионе в контексте инцидента в Керченском проливе, сообщает пресс-служба Кремля.

«В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России, и их задержали пограничники. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введено военное положение.

Лидеры стран также обсудили ситуацию в Сирии, в частности, в Идлибе. «Условлено активизировать совместные усилия по реализации Меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе, подписанного в Сочи 17 сентября, включая меры по борьбе с террористическими группировками», – отметили в пресс-службе.

Путин и Эрдоган подчеркнули важность работы стран - гарантов Астанинского процесса по продвижению межсирийского диалога.