Представитель демонстрантов призвал к возобновлению протестов во Франции

Эрик Друэ, представитель французского движения «желтых жилетов», протестующих против роста цен на бензин и дизельное топливо, после встречи с министром экологического перехода Франции Франсуа де Рюжи призвал сторонников к новым демонстрациям на Елисейских Полях.

Французский министр в эфире телеканала BFM заявил, что несмотря на то, что прийти к немедленным решениям не удалось, встреча была «душевной и открытой», передает ТАСС.

Друэ в свою очередь потребовал новой встречи с официальным представителем правительства или премьер-министром Франции, так как французов «не до конца убедила» речь Эмманюэля Макрона по теме реформ в области экологии и энергетики, сообщает Agence France-Presse.

Ранее Макрон выступил с заявлением, в котором пообещал, что правительство Франции не откажется от взятого ранее курса, однако заверил, что власть изменит подход.

Также французский лидер назвал акции против роста цен на бензин позорными.

Напомним, во Франции 17 ноября начались протесты против роста цен на топливо. Полиция начала задерживать протестующих. Против демонстрантов применяется слезоточивый газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо.