Макрон счел акции против роста цен на бензин позорными

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на акции против повышения цен на бензин в стране.

Макрон в Twitter поблагодарил правоохранительные органы «за мужество и профессионализм».

«Позор тем, кто напал на них. Позор тем, кто вредил другими гражданам и журналистам. Позор тем, кто пытался запугать избранных должностных лиц», – заявил президент, добавив, что подобному насилию «нет места в республике».

Напомним, протесты во Франции начались на прошлой неделе. Они уже привели к появлению первых жертв.