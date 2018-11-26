Украина потребовала от России вернуть корабли и компенсировать «убытки»

Украинский МИД выразил протест против задержания нарушивших границу России кораблей ВМС Украины и их экипажей.

Украинская сторона потребовала оказать медицинскую помощь пострадавшим при задержании военным, их освобождения, а также вернуть «захваченное военное имущество». Кроме того, Киев хочет получить компенсацию за причиненные Украине «убытки», сообщается на сайте МИДа.

Украина попросила своих «союзников и партнеров» принять «все необходимые меры» против России, включая расширение санкций. Также Украина просит предоставить военную помощь.

Напомним, украинские корабли были задержаны за то, что нарушили границу России. Более того, даже после предупреждения с российской стороны они продолжили опасные маневры, отказываясь подчиниться законным требованиям России.

В результате трое украинцев получили легкие ранения. Медицинская помощь была оказана им сразу же после задержания.