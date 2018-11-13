Задержанные украинские корабли решено доставить в Керчь

Украинские корабли, которые задержаны за нарушение российской границы, доставят в порт Керчи, сообщил сотрудник пограничного управления ФСБ по Крыму Антон Лозовой.

Он сообщил, что открыто дело о незаконном пересечении государственной границы (ч. 3 ст. 322 УК), передает РИА «Новости».