Опубликовано видео навала российского корабля на украинский

В сети опубликована видеозапись, на которой российский корабль проводит прием навала против корабля ВМС Украины, нарушившего границу России.

В частности, видео опубликовано РЕН ТВ.

Напомним, прежде было опубликовано видео сближения корабля ФСБ с судами ВМС Украины.