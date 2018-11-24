В Париже полиция начала задержания протестующих

В ходе акции против повышения цен на бензин в Париже полиция задержала восемь человек.

По данным префектуры полиции, в Париже задержаны восемь участников протестной акции, два сотрудника правоохранительных органов получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNews.

По данным газеты Parisien, задержанные вели себя агрессивно по отношению к полицейским.

Участники акции подожгли одну из баррикад, возведенных на Елисейских полях. Огонь распространился на кофейню Paul. Также протестующие перевернули и подожгли прицеп.

Лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что причиной беспорядков стал запрет властей на проведение акции в районе Елисейских полей.

Она полагает, что протест возник «из страданий», причиняемых народу политикой президента Эммануэля Макрона.

«Я осуждаю агрессивные действия, которые произошли, я всегда их осуждала. Однако я не хочу, чтобы это использовалось для дискредитации легитимного движения, состоящего из мужчин и женщин, которые работают, платят налоги и выражают свое недовольство», – сказала она.

Ранее против участников акции полиция применила слезоточивый газ. Участники пытались прорваться в закрытую зону на Елисейских полях.

Протесты во Франции начались на прошлой неделе. Они уже привели к появлению первых жертв.

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