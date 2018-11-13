Украина заявила о подготовке резолюции ООН по Азовскому и Черному морям

Украина готовит резолюцию о «милитаризации» Россией Черного и Азовского морей, документ планируется представить на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН в декабре, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Об этом Зеленко сообщила УНИАН.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что логика «селективных» претензий Европейского союза по Азовскому морю является абсолютно непонятной: Брюссель критикует Москву, однако не обращает внимания на провокационные шаги Киева.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен принять «целевые меры» по ситуации в Азовском море. В России заметили, что Азовское море по определению не является сферой компетенции ЕС.