ВС России продвинулись в районе Торского и начали бои за Шандриголово в ДНР

Tекст: Ирма Каплан

«За последние несколько суток у нас действительно есть серьезные успехи в районе населенного пункта Торское. Прежде всего, под полный контроль уже взята автодорога Ямполовка – Торское – приблизительно около 3,5 км заняли наши военнослужащие», – сообщил он ТАСС.

У Торского, по данным Марочко, российские силы заняли новые рубежи и позиции, а также «активно давят» на подразделения ВСУ в соседнем Кировске (украинское название Заречное).

Эксперт добавил, что маневренные группы ВС России ведут бои в Шандриголово ДНР и уже продвинулись севернее поселения.

«Здесь следует сразу отметить, что у нас есть успехи севернее данного населенного пункта. <…> Наши войска уже занимаются освобождением данного населенного пункта, потому что маневренные группы уже заходят на территории Шандриголово», – сказал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие заключили в огневой мешок дислоцированную под Волчанском Харьковской области группировку ВСУ, рассказал Марочко.



